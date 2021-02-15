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تعلن تسجيلها أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن السلالة البريطانية من كورونا

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روسيا تعلن تسجيلها أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن السلالة البريطانية من كورونا تعلن تسجيلها أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن السلالة البريطانية من كورونا

مصراوي Masrawy

02:31 م الإثنين 15 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت تسجيلها أول اختبار في العالم للكشف عن السلالة "البريطانية" من الفيروس التاجي، حسبما نقلت روسيا اليوم .

وأكدت الهيئة أن مثل هذا النظام هو الأول من نوعه في العالم، مشيرة إلى أن الاختبارات التي أجريت على العينات السريرية للسلالة أظهرت دقة عالية.

ولفت البيان إلى أن التكنولوجيا الجديدة يمكن استخدامها لتطوير الكواشف ورصد أي طفرات أخرى في ، بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية الأخرى التي تتطلب اختبارات جماعية سريعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 10 يناير أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي التي جرى اكتشافها في البداية في بريطانيا، قد ظهرت الأسبوع الماضي في ستة بلدان أخرى، ليصل المجموع إلى 86 بلدا.

وعلم عن اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا "سارس – كوف- 2" في بريطانيا في منتصف ديسمبر 2020.

وأفاد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الفيروسية التنفسية الجديدة والناشئة في وقت لاحق، أن هذا النوع من الفيروس التاجي ينتشر بشكل أسرع.

ولم يعثر العلماء حتى الآن على أي أدلة تثبت أن السلالة الجديدة أكثر فتكا أو أكثر شدة، غير أن عددا من بلدان العالم بما فيها روسيا علقت الرحلات الجوية إلى ومن بريطانيا.

من جهتها قالت مديرة المصلحة الفدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، إن اللقاحات الروسية ستكون فعالة ضد السلالة البريطانية لفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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