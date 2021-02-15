من الثلوج للأمطار وحتى تحت الصفر.. تفاصيل حالة تقلبات الأجواء بالمملكة بداية من الغد

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"الأرصاد" أشارت إلى كتلة هوائية باردة تصاحبها رياح مثيرة للأتربة والغبار.. ارتفاع بالموج

قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن تشهد المملكة أحوالاً جوية متقلبة ابتداءً من غد الثلاثاء، حيث تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على معظم المناطق، وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وإثارة الغبار.

ويُتوقع أن تهطل بعض الأمطار على بعض أجزاء تبوك والحدود الشمالية ابتداء من مساء الثلاثاء والأربعاء، ولا يُستبعد هطول بعض الأمطار على بعض أجزاء وسواحل المدينة المنورة في ينبع وكلما اتجهنا إلى الشرق، وكذلك الحال تهطل أمطار على حائل والمناطق الشمالية الشرقية.

ولا يُستبعد تأثر أجزاء من سواحل مكة بهطول متوسط للأمطار تشمل جدة، ويُتوقع تشكيلات سحب ركامية رعدية وهطول أمطار على بعض أجزاء القصيم والرياض خاصة المناطق الشمالية، ومع تقدم ساعات النهار في الخميس تتأثر الرياض كمدينة وكلما اتجهنا جنوباً في منطقة الرياض، وستهطل أمطار على مرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بمكة والباحة وعسير.

ويُتوقع تساقط الثلوج ابتداءً من الأربعاء والخميس على بعض أجزاء تبوك والحدود الشمالية والجوف، مع نشاط الشمالية والشمالية الغربية، وقد تصل إلى 50 كم في الساعة، مع ارتفاع في الأمواج على سواحل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد يصل الارتفاع إلى ثلاثة أمتار.

ويُتوقع انخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى ما بين درجات تحت الصفر وحتى أربع درجات مئوية على تبوك والحدود الشمالية والجوف، وتتوغل الكتلة الهوائية الباردة وتصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى عواصف رملية على حائل والجوف والشمالية والقصيم والرياض تباعاً، وصولاً إلى نجران.المركز الوطني للأرصاد