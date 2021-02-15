أخبار عاجلة

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تنتشل جثة جديدة أسفل عقار روض الفرج المنهار.. وما زال البحث جاريا

Print
الحماية المدنية تنتشل جثة جديدة أسفل عقار روض الفرج المنهار.. وما زال البحث جاريا الحماية المدنية تنتشل جثة جديدة أسفل عقار روض الفرج المنهار.. وما زال البحث جاريا

مصراوي Masrawy

02:16 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان من أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثة سيدة زوجة المفقود.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج طفل مصاب من أسفل أنقاض العقار، ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض.

كانت عمليات رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، وانتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه 4 فرق إنقاذ بري إلى موقع الحادث.

اقرا ايضا: اللقطات الأولى لحادث انهيار عقار في روض الفرج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية