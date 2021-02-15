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حكم نهائي برفض فصل الطائفة الأسقفية عن الإنجيلية

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حكم نهائي برفض فصل الطائفة الأسقفية عن الإنجيلية حكم نهائي برفض فصل الطائفة الأسقفية عن الإنجيلية

مصراوي Masrawy

02:18 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

اختصم الطعن الذي حمل 13593 لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

وتقدم المطران بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم، لتصدر المحكمة اليوم حكمها برفض الطعن؛ ليصير بذلك حكمها باتاً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

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