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الصحة العالمية: البلدان التي حصلت على لقاح كورونا انخفضت فيها العدوى

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الصحة العالمية: البلدان التي حصلت على لقاح كورونا انخفضت فيها العدوى الصحة العالمية: البلدان التي حصلت على لقاح كورونا انخفضت فيها العدوى

مصراوي Masrawy

02:11 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن البيانات تظهر أن البلدان التي بادرت في الحصول على لقاح مبكرًا، تراجعت لديها العدوى الجديدة بالفيروس بفضل اللقاح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.

وأكد أن المنظمة تدعم حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا والبدء بالفئات ذات الأولوية العاملين الصحيين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضاف أن دخول المستشفيات انخفض بفضل الحصول على لقاح فيروس كورونا، ويجب حصول الفئات ذات الأولوية على اللقاح، حيث أن هناك أدلة قوية تؤكد أن التحور يقل مع الحصول على اللقاح لانخفاض نسب العدوى، لافتًا إلى أن المنظمة وافقت على لقاحين حتى الأن.

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مصراوي Masrawy

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