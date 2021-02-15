تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف: هل موجة البرد المقبلة لم تحدث منذ 6 أعوام؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لموجة برد شديدة لم تشهدها منذ 6 سنوات.

وقال شاهين، لمصراوي، الاثنين: "غير حقيقي أن موجة البرد التي ستبدأ لم تحدث من 6 سنوات، وهي ليست أكثر موجة حدثت خلال الشتاء، وتحدث كل شتاء.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: "كل شتاء بتحصل، وكان فيه أقوى منها في 2014 وصلت درجات الحرارة إلى 8 درجات.

واختتم الدكتور محمود شاهين: "الموجة لا قطبية ولا ثلجية".

وتشهد البلاد بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية يصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.