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تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض لموجة باردة لم تحدث منذ 6 أعوام

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تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة باردة لم تحدث منذ 6 أعوام تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض لموجة باردة لم تحدث منذ 6 أعوام

مصراوي Masrawy

01:54 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض لموجة برد شديدة لم تشهدها منذ 6 سنوات.

وقال شاهين، لمصراوي، الاثنين: "غير حقيقي أن موجة البرد التي ستبدأ لم تحدث من 6 سنوات، وهي ليست أكثر موجة حدثت خلال الشتاء، وتحدث كل شتاء.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: "كل شتاء بتحصل، وكان فيه أقوى منها في 2014 وصلت درجات الحرارة إلى 8 درجات.

واختتم الدكتور محمود شاهين: "الموجة لا قطبية ولا ثلجية".

وتشهد البلاد بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية يصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

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