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الصحة العالمية: لقاحات كورونا ليست كافية وحدها للحماية من الوباء

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الصحة العالمية: لقاحات كورونا ليست كافية وحدها للحماية من الوباء الصحة العالمية: لقاحات كورونا ليست كافية وحدها للحماية من الوباء

مصراوي Masrawy

01:54 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، إن اللقاحات تمثل نقلةً نوعيةً هائلةً في التصدّي للجائحة، غير أنها وحدها ليست كافية.

وأضاف المنظري في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، أن الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية يظل الركيزةَ الأساسية التي تقوم عليها الاستجابة من أجل وقف انتقال المرض وإنقاذ الأرواح والحيلولة دون إنهاك النظم الصحية المُثقَلة بالأعباء أصلاً.

وأوضح أن تدابير الصحة العامة يمكن أن تحد أيضاً من احتمال ظهور تحورات أكثر خطورة من الفيروس.

وأضاف: لا يخفى علينا أن هذه التدابير تتضمن ترصُّد الأمراض، والفحوص المختبرية، وعزل جميع الحالات وعلاجها، والحجر الصحي وتتبع المخالطين، وارتداء الكمامات، والتباعد البدني، وممارسات النظافة الجيدة، وتجنُّب التجمعات الجماهيرية، كلها تدابير لا تزال تتسم اليوم بذات القدر من الأهمية التي اتسمت بها في جميع الأوقات أثناء الجائحة.

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية على أن البلدان التي حققت النجاح الأكبر في الاستجابة للجائحة قد طبقت هذه التدابير على نطاق واسع.

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