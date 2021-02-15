★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

قال سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي، إن حكومة اليابان ستقدم قرضا بقيمة 25 مليار ين ياباني (حوالي 240 مليون دولار ) لتنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، وهو جزء من برنامج تمويل مشترك، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح السفير، في تصريح اليوم الاثنين، أن الغرض من هذا القرض هو دعم تطوير قطاع الكهرباء، وهو أحد أولويات رؤية مصر 2030 (استراتيجية التنمية المستدامة)، وأن هذا الدعم من المتوقع أن يعزز دور مصر كمركز إقليمي للكهرباء والطاقة ويعود بالفائدة على المنطقة، بفضل الأهمية الجغرافية والسياسية لمصر، كونها نقطة التقاء الشرق الأوسط مع أفريقيا وأوروبا.

وأكد أهمية مصر لتحقيق رؤية "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، منوها إلى مرونة هذا القرض، بمعنى أنه قد يساعد على تحسين الاقتصاد المصري المتأثر بجائحة الكورونا، ووصف هذا القرض بأنه تعبير عن تضامن الشعب الياباني مع الأصدقاء المصريين في ظل تحديات جائحة الكورونا.

ولفت إلى أن الغرض من القرض ليس مقصورًا على دعم الجهود المصرية لتطوير قطاع الكهرباء فقط، بل يهدف إلى تقليص الفجوة المالية في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليابان بتقديم قرض بهذا الغرض لمصر.