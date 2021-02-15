أخبار عاجلة

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"النواب" يوافق على حق الاعتراض على سفر أعضاء "الشيوخ" إلى الخارج

Print
"النواب" يوافق على حق الاعتراض على سفر أعضاء "الشيوخ" إلى الخارج "النواب" يوافق على حق الاعتراض على سفر أعضاء "الشيوخ" إلى الخارج

مصراوي Masrawy

01:51 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المادة 234 بقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كما هي دون تعديل، والمتعلقة بسفر النواب إلى الخارج.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب.

وتباينت آراء النواب حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.

وتنص المادة على:

في حالة سفر العضو إلى الخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

لا يلزم عضو المجلس الموفد إلى الخارج في مهمة خاصة من قِبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس أحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

وانتقد كل من النائب عاطف مغاوري وسليمان وهدان، نص المادة الحالي، مؤكدين أنه يمثل قيدًا على النواب، ويتعارض مع نص الدستور الذي يؤكد حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة "من حق رئيس المجلس الاعتراض".

بينما أيّد النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نص المادة، مشيرًا إلى أن حرية التنقل مكفولة، وأن ما تنص عليه المادة هو أحد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما أيده أيضًا النائب علي بدر، مشيرًا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منعًا.

وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خير الله، إنه لا وجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.

وأوضح خير الله: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.

بينما قال النائب هاني أباظة: إن النواب يتعرضون إلى ظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة إن عددًا من النواب في مجلس سابق سافروا إلى الخارج، وتم القبض عليهم، مؤكدًا ضرورة تنظيم الأمر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية