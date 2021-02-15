مدير الصحة العالمية عن أزمة كورونا: لا يزال الوضع حرجًا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مر أكثر من عام منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمرض كورونا في إقليمنا، ولا يزال الوضع حرجاً.

وأشار في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، إلى إصابة ما يقرب من 6 ملايين شخص بالمرض، ووفاة نحو 140000 شخص.

وقال إن الناس والنظم الصحية في إقليمنا تعاني باستمرار من ويلات الحرب والكوارث الطبيعية وفاشيات الأمراض، استنفر هذا الفيروس أقصى طاقاتنا.

وأضاف: "بينما نستعرض الوضع الراهن في جميع أرجاء الإقليم، يبدو أن هناك استقراراً في عدد الحالات بوجه عام. غير أن ذلك يُخفي وراءه الأعداد على مستوى البلدان، فما زالت عدة بلدان تُبلغ عن زيادات تبعث على القلق."