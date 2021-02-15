مدير الصحة العالمية: توزيع لقاحات كورونا غير عادل

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إننا لا نزال نشهد توزيعاً غير عادل للقاحات كورونا الجاري نشرها في جميع أنحاء العالم.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، أن المدير العام للمنظمة دعا إلى إعطاء الأولوية لتطعيم العاملين الصحيين وكبار السن في جميع البلدان خلال الأيام المائة الأولى من العام.

وأضاف: لم يكن الأمر أكثر أهمية في أي وقت مضى عنه في إقليمنا الذي يُعَد فيه العاملون الصحيون مورداً نادراً وقيِّماً، وينبغي أن تحصل الفئات المستضعفة على الدعم أولاً بدلاً من تركهم وراء الركب.

ولفت إلى أنه في حين يرغب القادة في حماية شعوبهم أولاً، يجب أن تكون الاستجابة لهذه الجائحة استجابةً جماعية.

ودعت منظمة الصحة العالمية، جميع البلدان التي تتوفر لها مواردُ جيدة إلى أن تُظهِر التضامن وأن تدعم البلدان ذات الموارد المنخفضة في الحصول على اللقاح.