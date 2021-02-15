"إغاثي الملك سلمان" يسلّم فلسطين الشحنة السادسة من مساعدات مواجهة كورونا

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وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بالدعم السعودي في تقديم المستلزمات الطبية والأدوية

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية وزارة الصحة الفلسطينية الشحنة السادسة من المساعدات السعودية التي تشتمل على الأجهزة والمستلزمات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسيير الشحنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إن عدد القوافل التي تم تسييرها بتبرع من المركز بلغ 6 قوافل تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، ليتم إيصالها إلى وزارة الصحة من خلال السفارة الفلسطينية في عمان.

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية بالدعم السعودي للوزارة، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود في تسيير قوافل المساعدات للشعب الفلسطيني.

ويأتي توزيع الشحنة في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة عبر المركز للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية