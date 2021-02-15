أخبار عاجلة

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

Print
أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
خلال الـ24 ساعة الماضية.. وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين

أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، من وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة، وذلك للحد من انتشار المستجد.

وقامت بلدية محافظة الجموم المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بتكثيف وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولاتها على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد واستكمالاً لجهودها الرقابية.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، حيث بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 61 جولة على المحلات التجارية والأسواق المركزية خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانب آخر شددت بلدية عسفان، الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة واتباع الممارسات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن التدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة البلديات حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية الميدانية ومتابعة كافة الأنشطة والممارسات، وألزمت جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 والتواصل على مدار الساعة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنجلترا تسجل ٣٠٧ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

إنجلترا تسجل ٣٠٧ حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة وخروج 399 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة وخروج 399 متعافياً

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و101 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و101 وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية