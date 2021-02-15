مصدر حكومي: مهلة التصالح الحالية هي الأخيرة.. ورسوم الجديدة من 35% لـ 40%

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن المواطنين الذين يقومون بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال شهر فبراير الجاري يتوجب عليهم دفع 35% من قيمة المخالفة كرسوم للجدية.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الاثنين، أنه في حال تقدم المواطن بطلب للتصالح خلال شهر مارس المقبل سيتوجب عليه سداد 40% من قيمة المخالفة كرسوم للجدية.

وشدد المصدر، على أن نهاية شهر مارس المقبل هي المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأنه لن يكون هناك مد جديد للمهلة.

وطالب المصدر، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم ضرورة انتهاز الفرصة المتاحة والأخيرة لتقنين أوضاعهم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد المصدر، على أن الحكومة استنفذت جميع فترات المهلة التي أتاحها قانون التصالح عقب أول 6 أشهر محددة من القانون وبذلك لا يمكنها أن تمد الفترة من جديد.