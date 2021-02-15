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محاكمة هدير الهادي.. رفض طلب رد المحكمة وتغريم المدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه

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محاكمة هدير الهادي.. رفض طلب رد المحكمة وتغريم المدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه محاكمة هدير الهادي.. رفض طلب رد المحكمة وتغريم المدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه

مصراوي Masrawy

01:53 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض طلب المدعي بالحق المدني ردّ هيئة محاكمة "فتاة تيك توك" هدير الهادي، وغرمته 10 آلاف جنيه.

واعتبر الدكتور عصام الطباخ محامي هدير الهادي، طلب الرد تعطيلا للعدالة، ويهدف لإطالة أمد النزاع.

وقال "الطباخ" أمام المحكمة، إنه لأول مرة يرى مدعي بالحق المدني يطلب رد المحكمة، واصفا ذلك بأنه يريد إطالة أمد القضية وتعطيل الفصل في الدعوى.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الاقتصادية جلسة لنظر استئناف هدير الهادي على حُكم حبسها.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمة أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

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