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قتله مرتديًا "الكمامة".. إحالة متهم بذبح طبيب في روض الفرج للجنايات

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قتله مرتديًا "الكمامة".. إحالة متهم بذبح طبيب في روض الفرج للجنايات قتله مرتديًا "الكمامة".. إحالة متهم بذبح طبيب في روض الفرج للجنايات

مصراوي Masrawy

01:44 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة مسجل خطر للجنايات لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج.

كان قسم شرطة روض الفرج تلقى بلاغًا، بالعثور على طبيب مقتولًا داخل شقته بدائرة القسم، وبالمعاينة تبين أنها للدكتور عاطف عزمي يوسف جورجي، 68 سنة، طبيب أمراض باطنة، كما تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلًا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال.

وأضافت التحريات أنه عندما رفض المجنى عليه استل المتهم سكينًا وقتله ثم استولى على أمواله وفر هاربًا.

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