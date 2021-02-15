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القبض على منتحل صفة أمين شرطة لسرقة متعلقات المواطنين في السلام

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القبض على منتحل صفة أمين شرطة لسرقة متعلقات المواطنين في السلام القبض على منتحل صفة أمين شرطة لسرقة متعلقات المواطنين في السلام

مصراوي Masrawy

01:41 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على منتحل صفة أمين شرطة لسرقة متعلقات المواطنين في منطقة السلام.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لقيامه بإستيقاف أحد المواطنين وتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة .

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بإستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه من قوة وحدة مباحث القسم.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " انتحال صفة رجل شرطة " بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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