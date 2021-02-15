أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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خلال الـ24 ساعة الماضية.. وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، من وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت بلدية محافظة الجموم المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بتكثيف وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولاتها على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد واستكمالاً لجهودها الرقابية.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، حيث بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 61 جولة على المحلات التجارية والأسواق المركزية خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانب آخر شددت بلدية عسفان، الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة واتباع الممارسات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن التدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة البلديات حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية الميدانية ومتابعة كافة الأنشطة والممارسات، وألزمت جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 والتواصل على مدار الساعة.أمانة العاصمة المقدسة