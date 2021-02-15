أخبار عاجلة

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طبيب يبيع مولودًا عجز والداه عن دفع نفقات ولادته

Print
طبيب يبيع مولودًا عجز والداه عن دفع نفقات ولادته طبيب يبيع مولودًا عجز والداه عن دفع نفقات ولادته
المستشفى يمارس الآن ضغوطًا كبيرة على الوالدين

طبيب يبيع مولودًا عجز والداه عن دفع نفقات ولادته

في حادثة أثارت الغضب والاستهجان أقدم طبيب باكستاني على بيع طفل حديث الولادة بعد أن عجز والداه عن دفع نفقات المستشفى.

وحسب موقع تلفزيون "أري نيوز" فإن الواقعة التي وصفتها وسائل الإعلام بـ"المروعة" قد جرت فصولها في مدينة تولامبا الصغيرة في ولاية البنجاب بباكستان.

وكان رجل قد أحضر زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإنجاب طفلهما، وبعد أن أنجبت الأم طفلها بسلامة تفاجأ بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزين عن دفعها بسبب ضيق ذات اليد.

وهنا عرض عليهما الطبيب أن ييبعا المولود لتسديد فاتورة المستشفى ولكن الوالدين رفضا الأمر بحزم وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما، حسب موقع "الحرة".

وعقب ذلك باع الطبيب ذلك الطفل إلى رجل يدعى، فيصل، رغمًا عن إرادة الأم والأب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة.

وعلى الفور داهمت الشرطة المستشفى لتعتقل ذلك الطبيب، فيما أشارت تقارير إلى أن إدارة ذلك المركز الصحي مارست ضغوطًا كبيرة على الوالدين لسحب الشكوى.طبيب باكستاني بيع طفل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة"

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة"

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير

شبكة عيون الإخبارية