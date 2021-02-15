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"الصحة العالمية": قلقون من تحولات كورونا.. وبعضها سريع الانتشار

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"الصحة العالمية": قلقون من تحولات كورونا.. وبعضها سريع الانتشار "الصحة العالمية": قلقون من تحولات كورونا.. وبعضها سريع الانتشار

مصراوي Masrawy

01:21 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة تشعر بالقلق إزاء التحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظري في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، أن 13 بلدا أبلغ عن حالات إصابة بنسخة متحورة واحدة على الأقل من التحورات الثلاثة الجديدة التي أُبلِغ عنها عالمياً، ومنها التحورات التي قد تكون معدلات سريانها أعلى.

وأوضح أن بعض التحورات الجديدة ترتبط بزيادة العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة في الحالات وارتفاع معدلات دخول المستشفيات، وبالنظر إلى أعداد المستشفيات التي استنفرت جميع طاقتها بالفعل، فقد يؤثر ذلك تأثير سلبياً على سائر الخدمات الصحية الأساسية.

وشدد المنظري أنه من الأهمية بمكان أن تواصل البلدان في إقليمنا استقصاء هذه التحورات وإبلاغ المنظمة بها، حتى نستطيع تنسيق الجهود المبذولة لرصد آثارها وإسداء المشورة إلى البلدان بشأنها بناء على ذلك، لافتا إلى امتلاك 14 بلداً في الإقليم قدراتٍ لتسلسل الجينوم، لكن بعض البلدان تُجري عملياتِ تسلسل للفيروس أكثر من غيرها في الوقت الحالي.

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