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طبيب يحذر: حرقة المعدة قد تسبب تطور الأورام الخبيثة

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طبيب يحذر: حرقة المعدة قد تسبب تطور الأورام الخبيثة طبيب يحذر: حرقة المعدة قد تسبب تطور الأورام الخبيثة
إذا استمرت 5 سنوات.. فقد تؤدي إلى متلازمة مريء باريت

طبيب يحذر: حرقة المعدة قد تسبب تطور الأورام الخبيثة

حذّر الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، من خطورة حرقة المعدة، لأنها قد تسبب تطور الأورام الخبيثة.

وقال "مياسنيكوف" في حديث تلفزيوني إنه وبسبب حرقة المعدة تتدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء؛ مما يتسبب في تلف النسيج الطلائي "نسيج الظهارة" للمريء.

وأضاف: إذا استمرت هذه الحالة عدة سنوات ولم يتم إغلاق هذا الصمام، فإن النسيج الطلائي يبدأ بالتلف تدريجيًا.

وأردف محذرًا: إذا استمرت حرقة المعدة خمس سنوات، فقد يصاب الشخص بمتلازمة مريء باريت أو حؤول باريت (Barrett Metaplasia)، التي بدورها تعتبر حالة ما قبل السرطان.

وأشار إلى إمكانية السيطرة على حرقة المعدة بالتغذية الصحية وتخفيض الوزن والأدوية.الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف حرقة المعدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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