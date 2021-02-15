الصحة العالمية في صدمة جديدة: تحورات كورونا تؤثر على فعالية اللقاح

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد، أثار تساؤلاتٍ عن التأثير المحتمل للقاحات في مواجهة هذه التحورات.

وأضاف المنظري مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، أنه في بعض الحالات، يمكن أن تؤثر الطفرات على الاستجابة للقاحات، وعلينا أن نستعد لتكييف اللقاحات حتى تظل فعالة.

وأشار إلى ضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد قبل أن يتعرضوا للتحورات الجديدة للفيروس.

وأوضح المنظري أنه أُعطي حتى اليوم أكثر من 6.3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الناس في 12 بلداً من بلدان إقليم شرق المتوسط.

وكشف عن أن الموجة الأولى من اللقاحات، التي توفرت من خلال مرفق كوفاكس، ستصل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتونس في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تحصل البلدان العشرون الباقية في إقليمنا على ما يقدَّر بنحو 46 إلى 56 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا/أكسفورد من مرفق كوفاكس خلال النصف الأول من هذا العام.