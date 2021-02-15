تعويض المتضررين.. نائبة المنطقة الجنوبية: إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الدائري بالبساتين

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مصراوي Masrawy

تب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن المنطقة الجنوبية بالقاهرة، إن المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، تتابع حاليًا إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق حي البساتين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية وذات الأهمية القصوى، والتشديد على القيادات بالأحياء بالعمل بعيدًا عن المكاتب والحضور الدائم بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتي من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن.

وأكدت عبدالمنعم، خلال تفقدها موقع إزالة التعارضات مع توسعة الطريق الدائري، على إزالة أي معوقات في الحال حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة والتأكيد على البدء في تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بمنطقة "بير أم سلطان" بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات.

وشددت على أن التوسعة تعمل على تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق والحد من وقوع الحوادث المرورية بالطريق الدائري واستيعاب أي كثافة على تلك الطرق والقضاء على الزحام المروري الذي تشهده القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى استمرار أعمال الإزالة مع تعويض المواطنين، مبينة أنَّ ذلك يتمّ بعد انتهاء أعمال الحصر للعقارات الموجودة في نطاق توسعة الدائري.