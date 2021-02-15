أخبار عاجلة

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قبل عرضها على شيخ الأزهر.. رئيس قطاع المعاهد يرأس اجتماعا لبحث خطة امتحانات نصف العام

Print
قبل عرضها على شيخ الأزهر.. رئيس قطاع المعاهد يرأس اجتماعا لبحث خطة امتحانات نصف العام قبل عرضها على شيخ الأزهر.. رئيس قطاع المعاهد يرأس اجتماعا لبحث خطة امتحانات نصف العام

مصراوي Masrawy

01:24 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

ترأس الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قبل قليل، اجتماعا لمناقشة الخطة النهائية امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادات، بمقر القطاع بمدينة نصر، قبل عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويحضر الاجتماع الشيخ احمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، والشيخ أيمن عبدالغني وكيل القطاع لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال وكيل شئون المناطق.

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم تطبيق قرارات وزارة التربية الخاصة بامتحانات نصف العام التي تم اتخاذها أمس، بالمعاهد، مع وجود اختلافات بسيطة.

وأضاف عباس في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي، اليوم، بعد عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين الجانب لتوحيد الرؤية حول السيناريو النهائي لإجراء الامتحانات.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع كان يعد نفسه لتطبيق كافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الإختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الأزهر وقياداته حريصين على توفير مبدأ تكافؤ الفرص للطلبة مقارنة بنظرائهم في التربية والتعليم.

اقرأ أيضا:

بعد قرارات التعليم.. رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موقف امتحانات نصف العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية