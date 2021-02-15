قبل عرضها على شيخ الأزهر.. رئيس قطاع المعاهد يرأس اجتماعا لبحث خطة امتحانات نصف العام

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

ترأس الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قبل قليل، اجتماعا لمناقشة الخطة النهائية امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادات، بمقر القطاع بمدينة نصر، قبل عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويحضر الاجتماع الشيخ احمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، والشيخ أيمن عبدالغني وكيل القطاع لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال وكيل شئون المناطق.

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم تطبيق قرارات وزارة التربية الخاصة بامتحانات نصف العام التي تم اتخاذها أمس، بالمعاهد، مع وجود اختلافات بسيطة.

وأضاف عباس في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي، اليوم، بعد عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين الجانب لتوحيد الرؤية حول السيناريو النهائي لإجراء الامتحانات.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع كان يعد نفسه لتطبيق كافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الإختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الأزهر وقياداته حريصين على توفير مبدأ تكافؤ الفرص للطلبة مقارنة بنظرائهم في التربية والتعليم.

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