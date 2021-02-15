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جريمة الفلانتين.. سائق يقتل زوجته أمام طفليهما على طريقة أفلام الأكشن بالحوامدية

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جريمة الفلانتين.. سائق يقتل زوجته أمام طفليهما على طريقة أفلام الأكشن بالحوامدية جريمة الفلانتين.. سائق يقتل زوجته أمام طفليهما على طريقة أفلام الأكشن بالحوامدية

مصراوي Masrawy

01:17 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل ربة منزل على يد زوجها بمركز الحوامدية، أمس الأحد.

تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، إشارة من المركز الطبي بوصول جثة سيدة في العقد الثالث من العمر تدعى "بسمة علي"، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة الانتقال إلى منزل المتوفاة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب.

التحريات أشارت إلى أن الضحية أصل إقامتها قرية "طموه" تزوجت من سائق يدعى "أحمد" يبلغ من العمر 32 سنة، حضرت للإقامة معه في مسكن الزوجية بجوار "موقف الصهران" ورزقا بـ"سما 8 سنوات" وطفل يبلغ من العمر عامين ونصف.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الجنوب، كشفت غموض ما جرى خلف الأبواب المغلقة ليلة الاحتفال بـ"عيد الحب". نشبت مشادة كلامية بين الثلاثيني وزوجته بسبب اتهامه لها بالإهمال لدى سكب صغيرها كمية من الزيت على الأرض.

تطورت المشادة "المتكررة" إلى مشاجرة، أمسك على إثرها الزوج برقبة "أم العيال" محاولا خنقها قبل أن ينهي حياتها بحركة قاتلة على غرار أفلام الحركة عن طريق كسر عظام الرقبة، ولاذ بالهرب.

وطاردت مأمورية المتهم حتى تمكن الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية ومعاونيه النقيبين أحمد بدوي وفاروق عبد القادر من ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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