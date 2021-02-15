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حزمن الأمتعة وشددن الرحال.. شاهد ما يميز كشتة الفتيات عن الشباب

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حزمن الأمتعة وشددن الرحال.. شاهد ما يميز كشتة الفتيات عن الشباب حزمن الأمتعة وشددن الرحال.. شاهد ما يميز كشتة الفتيات عن الشباب
تقول إحداهن: هم متعجلون ويقررون الخروج في لحظتها أما نحن فنخطط

حزمن الأمتعة وشددن الرحال.. شاهد ما يميز كشتة الفتيات عن الشباب

لم تعد الرحلات البرية "الكشتات" المرتبطة بالشتاء والأجواء الربيعية حكراً على الرجال والشباب بعد دخول السيدات والفتيات في منافسة من خلال التحضير والإعداد والتخطيط لها والتفنن في الطبخ والترفيه سعياً للتميز فيها.

وعبر تقرير "رحلة مكشات" في برنامج "من " على القناة السعودية، حزمت مجموعة من الفتيات الأمتعة وشددن الرحال بسياراتهن للتمتع بالبر بالصحاري والسكون بعيداً عن ضوضاء المدن.

وكشفت إحدى المشاركات في الكشتة عن تفاصيل الإعداد لها؛ حيث تقول: "نهتم بموقع الجلسة ومكانها والحرص على التفاصيل الدقيقة كافة، إذ نحب أن نكون متميزين في كشتاتنا".

وأضافت: "من الأشياء الضرورية التي تكون معنا في الكشتة الفرش والحطب والشموع والصحون"، فيما قالت أخرى: "نختلف في التحضير عن كشتات الشباب، فهم متعجلون ويقررون الخروج في لحظتها، أما نحن كفتيات نظل نخطط لها أياماً ونهتم بالتفاصيل الدقيقة والموقع وتجهيز الأغراض والمستلزمات كافة، مشيرة إلى أنهن يقمن بفعاليات متعددة خلال الكشتة؛ كالغناء والعزف والترفيه. الرحلات البرية الكشتات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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