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كورونا في بريطانيا: جونسون يدرس إنهاء الإغلاق العام بعد تطعيم نحو 15 مليون مواطن

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كورونا في بريطانيا: جونسون يدرس إنهاء الإغلاق العام بعد تطعيم نحو 15 مليون مواطن كورونا في بريطانيا: جونسون يدرس إنهاء الإغلاق العام بعد تطعيم نحو 15 مليون مواطن

مصراوي Masrawy

12:38 م الإثنين 15 فبراير 2021

وكالات:

يسعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال الأيام القليلة القادمة، إلى تحديد الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام الذي فرضته بسبب جائحة كورونا، حسبما نقلت وكالة رويترز.

بريطانيا تسجل أدنى مستوى لإصابات كورونا الجديدة منذ شهرين مع تراجع ملحوظ للوفيات

وسيأتي ذلك بعد تطعيم 15 مليون مواطن بريطاني (الأكثر عرضة للمخاطر) ضد ، في حين أن وزارة الصحة تحذر من أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا، وأعداد حالات الإصابة بهذا الفيروس، لا تزال مرتفعة.

من جانبه، أوضح وزير الصحة، مات هانكوك، أنه يتعين "مراقبة البيانات"، لافتا إلى أن "الجميع يريد الخروج من هذا بأسرع ما يمكن وبأمان".

وأضاف: "المسألة قرار بشأن السرعة والأمان، متى يمكن أن نفعل ذلك بأمان...هذا هو القرار الذي سنصدره هذا الأسبوع، سننظر في البيانات، قبل أن يعرض رئيس الوزراء خارطة الطريق في 22 من هذا الشهر".

وأشار هانكوك إلى أنه من المتوقع زيادة إمدادات التطعيم ضد فيروس كورونا مع تسارع وتيرة تصنيع اللقاح.

جدير بالذكر أن بريطانيا أعطت نحو 15.062 مليون شخص، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و537715 الجرعة الثانية، وذلك في أسرع عملية تطعيم مقارنة بعدد السكان على مستوى البلاد الكبرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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