"أمن المنافذ": ضبط قضية تهريب.. وتنفيذ 147 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط قضيتين.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 17 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)، و1471 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 147 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.