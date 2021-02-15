أخبار عاجلة

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن الاقتصادي: ضبط 3040 قضية ظواهر سلبية.. و14 ألف سرقة تيار كهربائي

Print
الأمن الاقتصادي: ضبط 3040 قضية ظواهر سلبية.. و14 ألف سرقة تيار كهربائي الأمن الاقتصادي: ضبط 3040 قضية ظواهر سلبية.. و14 ألف سرقة تيار كهربائي

مصراوي Masrawy

12:54 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3040 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 14240 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 297 قضية متنوعة في كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)

تواصل الأجهزة الأمنية الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

شبكة عيون الإخبارية