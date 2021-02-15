طلب الدعاء له.. نجل البدري فرغلي "أحبكم أبي أكثر من نفسه وكونوا بجواري"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى ياسر فرغلي، نجل البرلماني السابق البدري فرغلي، اليوم الاثنين، والده الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

ونشر نجل البرلماني السابق رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء نصها: "أبي عند الله، وما عند الله خيرًا وأبقى، أهالينا .. أحبكم أبي أكثر من نفسه فكونوا بجواري ولو بالدعاء".

ومن المنتظر أن يشيع جثمان البرلماني الراحل عصر اليوم من المسجد العباسي، ثم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في بورسعيد، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية، وأهالي محافظة بورسعيد.

ونعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الحزن والأسى وفاة البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن محافظة بورسعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مشوار عامر بالعطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة.

وقال النادي المصري، في بيان له، إنه يشاطر شعب بورسعيد الأحزان في وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون