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ادعى قدرته على حل المشاكل العائلية".. تجديد حبس دجال العجوزة 15 يومًا

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ادعى قدرته على حل المشاكل العائلية".. تجديد حبس دجال العجوزة 15 يومًا ادعى قدرته على حل المشاكل العائلية".. تجديد حبس دجال العجوزة 15 يومًا

مصراوي Masrawy

12:37 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حبس دجال العجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب وادعاء قدرته على حل المشكلات العائلية وفك أعمال السحر، مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهم حضر من إحدى محافظات الصعيد "المنيا"، وبدأ في ممارسة نشاطه الإجرامي فأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وقام من خلالها بالترويج لأعمال السحر التي يمارسها، وتمكن بتلك الطريقة من استقطاب ضحايا والاتفاق معهم على دفع مبالغ مالية مقابل حل مشكلاتهم.

الواقعة بدأت برصد الأجهزة الأمنية، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي يزعم مالكها قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشكلات العائلية نظير مبلغ مالي.

وبإجراء التحريات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه "عاطل، مقيم بمحافظة المنيا"؛ وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط "هاتف محمول خاص بالمتهم" يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"، ومبلغ مالي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر".

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