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أبرزها السرعة المكررة.. المرور: ضبط 5136 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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أبرزها السرعة المكررة.. المرور: ضبط 5136 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها السرعة المكررة.. المرور: ضبط 5136 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:34 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، شن حملات أمنية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5136 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1880 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و267 مخالفة السير بدون تراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائي، و45 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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