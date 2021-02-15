الأموال العامة: مندوبا مبيعات يختلسا مليوني جنيه بضائع شركة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

قبضت مباحث الأموال العامة، على مندوبا مبيعات اختلسا مليوني جنيه بضائع بالشركة محل عملهما في الإسكندرية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محامى إحدى الشركات بقيام مندوبا مبيعات بالشركة باختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق.

كانت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، أفادت بقيام (مندوبا مبيعات بالشركة ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) في غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما استلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم ، وقاما باختلاس قيمة بضائع بإجمالي مبلغ (2 مليون جنيه) وعدم توريدها لخزينة الشركة والاستيلاء عليها لنفسهما، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه ، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التي قاما باختلاسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.