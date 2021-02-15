أخبار عاجلة

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأموال العامة: مندوبا مبيعات يختلسا مليوني جنيه بضائع شركة في الإسكندرية

Print
الأموال العامة: مندوبا مبيعات يختلسا مليوني جنيه بضائع شركة في الإسكندرية الأموال العامة: مندوبا مبيعات يختلسا مليوني جنيه بضائع شركة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:33 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

قبضت مباحث الأموال العامة، على مندوبا مبيعات اختلسا مليوني جنيه بضائع بالشركة محل عملهما في الإسكندرية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محامى إحدى الشركات بقيام مندوبا مبيعات بالشركة باختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق.

كانت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، أفادت بقيام (مندوبا مبيعات بالشركة ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) في غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما استلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم ، وقاما باختلاس قيمة بضائع بإجمالي مبلغ (2 مليون جنيه) وعدم توريدها لخزينة الشركة والاستيلاء عليها لنفسهما، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه ، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التي قاما باختلاسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

شبكة عيون الإخبارية