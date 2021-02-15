أخبار عاجلة

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تطبيق اللائحة.. برلمانيون ينتقدون غياب علي عبد العال عن حضور الجلسات

Print
تطبيق اللائحة.. برلمانيون ينتقدون غياب علي عبد العال عن حضور الجلسات تطبيق اللائحة.. برلمانيون ينتقدون غياب علي عبد العال عن حضور الجلسات

مصراوي Masrawy

12:38 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

انتقد عدد من النواب تصريحات النائب مصطفى بكري، حول الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق، وعدم حضوره جلسات المجلس، مطالبين بتطبيق اللائحة عليه.

في البداية، قال النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، إن ما دعاه للتعليق على حديث النائب مصطفى بكري، أنه ذكر حزب مستقبل وطن، ومن هنا وجب الرد، وكذلك بخصوص الدكتور علي عبد العال، وهذه صفحة أُغلقت، ولا أجد مبررًا لإثارتها في أية وسيلة إعلامية، وما أهمية إثارتها الآن؛ خصوصًا أننا في بداية فصل تشريعي جديد.

وأضاف رشاد: كنت عضوًا في الفصل التشريعي السابق، وشاهد عيان على الفصلَين التشريعيين السابق والحالي.

وتابع رشاد: الحزب هدفه المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن النائب بكري ورد في لقائه وجود تباين بين الحزب ود.علي عبد العال، رافضًا الزج بأسماء لشخصيات من خارج القاعة لإدارة المشهد، مؤكدًا أن كل النواب جاؤوا بإرادة حرة، وعبد العال لم يخُض الانتخابات من الأساس، حتى يتحكم في المشهد السياسي.

ومن جانبه، انتقد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، موقف الدكتور علي عبد العال من الغياب عن الجلسات، مطالبًا بتطبيق اللائحة عليه.

وأضاف النائب ياسر عمر: استكمالًا لما تداولته القنوات الفضائية بخصوص الدكتور عبد العال، وهو رئيس مجلسنا السابق؛ لكن لا أصدق أن د.عبدالعال يسعى في تقاضي بدائل الجلسات، وأن غير ذلك غير مقبول، متسائلًا: ما معنى أن يمتنع عن حضور الجلسات ويترفع عن تلقي المقابل؟!

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

شبكة عيون الإخبارية