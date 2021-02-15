شركة البحر الأحمر: ملعب الجولف العالمي يتألف من 18 حفرة

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قالت: يعدّ أحد أميز معالم تصاميم "كورال بلوم" في الجزيرة الرئيسة

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم، إن ملعب الجولف العالمي الذي يتألف من 18 حفرة يعد أحد أميز معالم تصاميم "كورال بلوم" في الجزيرة الرئيسة.

وتقع الجزيرة الشبيهة بالدلفين "شُريرة" في مشروع البحر الأحمر على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية. وهي إحدى جزرنا الــ 92 في الأرخبيل، التي تعد موطناً لرابع أكبر حيد بحري في العالم، يضم شعباً مرجانيةً لم تمس وعدداً مهولاً من الكائنات المهددة بالانقراض.

وأُعلن أخيراً إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، تصاميم "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة للمشروع بعد أن قامت شركة التصميم والهندسة المعمارية البريطانية فوستر وشركاه، بتنفيذ تصاميم "كورال بلوم" للمنتجعات والفنادق الأحد عشر على الجزيرة الرئيسة، لتمنح هذه الرؤية التصميمية، الزوار تجربة سياحية فاخرة لا مثيل لها في العالم بأسره.شركة البحر الأحمر للتطوير ملعب الجولف العالمي