تعاني من حرقان بالعين مستمر لأكثر من 3 أيام.. استشر الطبيب فورًا

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ينتُج عن أسباب مختلفة واستمراره يستدعي القلق ويدق ناقوس الخطر

حذّرت تقارير صحفية عالمية، من أن الإصابة بحرقان في العين لأكثر من 3 أيام متتالية؛ أمر يستدعي القلق ويشير إلى ضرورة استشارة الطبيب فورًا.

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية، تقريرًا عن الرابطة الألمانية لأطباء العيون؛ يؤكد أن الشعور بحرقان العين لأكثر من 3 أيام متتالية، يدق ناقوسًا خطيرًا، ويتطلب استشارة طبية عاجلة.

وقالت الرابطة: "حرقان العين، غالبًا ما يرجع إلى إجهاد في العين، بسبب الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات الإلكترونية مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو التلفاز".

وتابعت بقولها: "كما يمكن أن يحدث حرقان العين، بسبب دخول جسم غريب في العين، مثل الشامبو خلال الاستحمام أو ماء حمام السباحة".

واستمرت الرابطة: "كما يمكن أن يكون حرقان العين، بسبب جفاف العين لارتداء العدسات اللاصقة على سبيل المثال، أو لإصابة العين بالحساسية تجاه مختلف أنواع المنتجات مثل حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر الحيوانات أو تجاه أنواع معينة من الأدوية والمسكنات".

وأتمت الرابطة قولها: "لكن استمرار حرقان العين لأكثر من 3 أيام متتالية، يعني تفاقم تلك الحالة، التي قد تتطور لأعراض أكثر خطورة على العين؛ مما يستوجب تدخلًا طبيًّا عاجلًا".حرقان العين