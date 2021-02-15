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لمسات أخيرة ووتيرة التجهيز ترتفع.. غدًا تنطلق "سباقات فروسية حائل 2"

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14 سيارة من قِبَل الداعمين بخلاف كؤوس وجوائز مخصصة.. 6 جولات

لمسات أخيرة ووتيرة التجهيز ترتفع.. غدًا تنطلق

تبدأ منافسات المرحلة الثانية من موسم سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء؛ وذلك في موقع الميدان على طريق مدينتي "حائل- القاعد".

واعتمد مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، جدول المرحلة الثانية من منافسات سباقات الفروسية؛ حيث سيتم احتضان 6 سباقات بواقع سباق يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتم وضع اللمسات النهائية والأخيرة، ورفع وتيرة التجهيز في الميدان استعدادًا لانطلاقة المرحلة الثانية بصورة مميزة.

وأوضح "التبيناوي"، أنه لأول مرة يصل الدعم إلى 14 سيارة من قِبَل الداعمين؛ هذا بخلاف الكؤوس والجوائز المخصصة في بقية الأشواط من السباقات؛ مشيرًا إلى أن حفل وكأس إمارة منطقة حائل سيكون ضمن حفلات هذا الموسم؛ بناء على توجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وتابع: تكفل الراعي الرسمي للميدان (شركة مياه آبار حائل) بأربع سيارات، وكذلك تبرع الراعيان الذهبيان (الغرفة التجارية الصناعية بحائل، ورجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي) بواقع سيارتين لكل منهما، وتبرع الرعاة الفضيون (رجل الأعمال فارس الصنهات، ونايف الجميل، وسعود العمار، وشركة مون للمقاولات) بواقع سيارة لكل منهم.

ونوّه مدير عام الميدان، بالدعم الكبير الذي تحظى به الفروسية في المملكة من قِبَل القيادة الرشيدة؛ مقدمًا شكره إلى الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية، وكذلك إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا الدعم الكبير خلال هذا المواسم والمواسم الماضية؛ حيث لهم دور بارز في تقدم وتطور هذه الرياضة العريقة؛ متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع اللجان العاملة بالميدان، وكذلك المشاركين والمدربين من أبناء المنطقة وضيوفها.

موسم سباقات ميدان الفروسية حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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