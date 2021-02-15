يفكر في التنازل عن المكافأة.. بكري يكشف تفاصيل حديثه مع علي عبدالعال

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، تفاصيل لقائه الدكتور علي عبد العال، عضو المجلس، ورئيس البرلمان السابق.

وقال بكري، في كلمته، تعقيبًا على اعتراض بعض النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن ما أدلى به من تصريحات في حق حزب مستقبل وطن وعلاقته مع الدكتور علي عبد العال: عند لقائي به قال لي بافكر أبعت جواب للتنازل عن المكافأة.

وأشار النائب إلى أن علي عبد العال قال له: يرضيك يا أستاذ مصطفى أكون رئيس مجلس وبعدين أبقى عضو، لافتًا إلى أن عبد العال سأله عما حدث معه، قائلًا: فكان ردي ميبقاش 80% من المجلس نواب جدد وبعدين ييجي رئيس مجلس سابق، ووجود شخصية تستحق أن تلعب هذا الدور أمر طبيعي.

وأكد عضو مجلس النواب أن حزب مستقبل وطن لم يكن عدائيًّا مع الدكتور علي عبد العال، أما الاختلاف فهو أمر طبيعي.

وأشار بكري إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لحزب مستقبل وطن، قائلًا: أنا أخويا عضو مجلس شيوخ من حزب مستقبل وطن.

وتابع النائب: عندما أدلي برأي لا أنال من أي زميل ولا أنال من سمعة المجلس، ولم أسِئ لأي زميل ولا أقدم نفسي بطلًا.

ومن جانبه، رد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلًا: ما حدث بين الحزب والدكتور علي عبد العال كان بسبب الاعتراض على مخالفته اللائحة في إدلائه برأيه من على المنصة؛ وهو أمر غير مقبول، متابعًا: كما كان يحتكر علي عبد العال الدستورية لنفسه، على الرغم من أنه رجل دستوري.

وأكد أشرف رشاد أن آلاف الشباب في القرى والنجوع المنتمين إلى الحزب من حقهم أن يجدوا من يدافع عنهم.

وأثار حديث النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الدكتور علي عبد العال، والذي تغيب عن حضور الجلسات في الفصل التشريعي الثاني، مبررًا ذلك بأنه له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لا بد من تغيير رئيس المجلس.

وشهدت الجلسة اليوم ردود فعل غاضبة من تصريحات مصطفى بكري، منتقدين في الوقت ذاته استمرار تغيب علي عبد العال، عن حضور الجلسات دون أي عذر أو سبب.

وقال أشرف رشاد: نرفض الزج بأي اسم يدير المجلس من الخارج.. الأعضاء تم انتخابهم بطريقة حرة ونزيهة.

وأعلن النائب أنه يكن كل تقدير واحترام للدكتور علي عبد العال، بينما قال وكيل لجنة الخطة بالبرلمان ياسر عمر: أتحدى أن يكون تنازل علي عبد العال عن مستحقاته لأية جهة في الفصل التشريعي الأول.