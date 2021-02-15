بقيمة 135 مليون جنيه.. نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية صرف دفعة معاشات المعلمين لشهر يناير المقررة للأعضاء، اليوم الإثنين، وتوافرها في ماكينات الصراف الآلي.

وشددت النقابة العامة، في بيان لها، على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة عن استفساراتهم.

ويبلغ عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين 259 ألفًا و859 مستحقًّا، بخلاف الورثة الذين يتجاوز عددهم 200 ألف.

وأوضحت النقابة العامة للمعلمين أنها تبذل جهودًا كبيرة لتوفير 135 مليون جنيه في دفعة المعاش الواحدة كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، والمنتظمة في صرفها منذ يونيو 2014 حتى الآن.

وأعلنت نقابة المعلمين صرف الميزة التأمينية لـ1560 معلمًا خرج على المعاش، واستلم المعلمون مستحقاتهم المالية خلال الأيام القليلة الماضية بواقع 25 ألف جنيه لكل مستحق.