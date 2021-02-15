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منخفض جوي قبرصي.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة على هذه المناطق

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منخفض جوي قبرصي.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة على هذه المناطق منخفض جوي قبرصي.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة على هذه المناطق

مصراوي Masrawy

12:01 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن تتعرض بداية من الغد الثلاثاء لمنخفض جوي قبرصي يتمركز بالقرب من الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة، ويتسبب في نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة.

وأضافوا أن نشاط الرياح يكون مثيرا للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء، وتتساقط معه الأمطار على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة، ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتبقي الحالة الجوية حتى الخميس 18 فبراير.

وتابع الخبراء: يوجد فرص أمطار أيضًا على القاهرة والوجه البحري تكون من متوسطة إلى غزيرة أحيانا على بعض المناطق المتفرقة".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تسجل على القاهرة غدا 18 درجة وتنخفض بشكل ملحوظ لتسجل يوم الأربعاء 13 درجة، والسواحل الشمالية 12- 10، جنوب سيناء 14 - 10، شمال الصعيد 13- 5، جنوب الصعيد 16 - 7.

وحذر الخبراء من تخفيف الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، مطالبين بمتابعة النشرات والتحذيرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس تفصيليا.

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