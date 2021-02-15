بزعم توفير وحدة سكنية.. القبض على صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استثمار العقاري، استولى على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 9 مواطنين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولي بإحدى شركات الاستثمار العقاري بزعم تمليكهم وحدات سكنية بمشروع سكني والاستيلاء على أموالهم دون الوفاء بذلك .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وأن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة وإذ قام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي تملك وحدات سكنية بالمدن الجديدة ، وذلك عن طريق إنشائه شركة عقارية للاستثمار العقاري كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وإعلانه على وسائل الإعلام المختلفة عن بيع وحدات سكنية بأحد المشاريع بالجيزة وتمكنه من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء الوحدات المعلـن عنهـا .

وأكدت التحريات بأن المتهم أبرم عقود بيع وهمية لتمليكهم تلك الوحدات بمشروع الشركة المزعوم وحصل منهم على مبالغ مالية طائلة بلغت قيمتها (مليون جنيه) تقريباً كمقدمات حجوزات للوحدات المبيعة دون الوفاء بتعاقداته .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمقر الشركة ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه وأضاف أنه تم تخصيص قطعة الأرض لشركته بالفعل إلا أنه ونظراً لتعثره وامتناعه عن السداد تم سحب قطعة الأرض منه وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.