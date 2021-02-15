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الداخلية توضح حقيقة مقطع حول حادث مروري في الدقهلية

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الداخلية توضح حقيقة مقطع فيديو حول حادث مروري في الدقهلية الداخلية توضح حقيقة مقطع حول حادث مروري في الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:21 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع تم تداوله على صفحة تابعة لإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد الأشخاص وشقيقه يطالبون خلاله بحق أبناء أحدهم المتوفين في حادث وقع على طريق (طلخا / ميت الكرماء) بدائرة مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، ومناشدة المسئولين بمحاسبة المتسبب في الحادث.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة "توك توك" بسبب اختلال مقود القيادة بيد قائد مركبة "التوك توك" واصطدامه بالسيارة المواجهة له مما أسفر عن وفاته وكلٍ من (شقيقه، وآخر صديقهما) وإصابة قائد السيارة وثلاثة أخرين من مستقلي مركبة "التوك توك"، وقد تم ضبط قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وقد تحدد لمحاكمته أمام الجهات القضائية جلسة يوم 14 الجاري.

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