أخبار عاجلة

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل بقناة السويس

Print
إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل بقناة السويس إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل بقناة السويس

مصراوي Masrawy

12:19 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بقناة السويس.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أفادت بقيام (إحدى الشركات الكائن مقرها ببورسعيد) باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي (معدات زراعية) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية من مستحضرات التجميل ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 4292 عبوة مستحضرات تجميل "كولاجين") مخبأة بمخازن سرية بطريقة يصعب كشفها بداخل جسم المعدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

شبكة عيون الإخبارية