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لنشر التوعية المالية.. مركز "المسؤولية الاجتماعية" يُطلق مبادرة "الخزنة"

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للتحذير من أساليب الاحتيال المالي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي لنظام المدفوعات

لنشر التوعية المالية.. مركز

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية مبادرة "الخزنة"، التي تهدف إلى نشر التوعية المالية والتحذير من أساليب الاحتيال المالي، ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي لنظام المدفوعات لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى إمكانية الجهات الحكومية من الاستفادة من المبادرة.

وتشمل المبادرة تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات، تتضمن محاضرات ستُعقد افتراضياً في عددٍ من الجامعات والمعاهد والمدارس في مختلف مناطق المملكة، تُقدم بطرق ممنهجة للتوعية بالمسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم وأساليب الاحتيال المالي والتحذير من الشركات الوهمية، مع التركيز على اتباع الوسائل الآمنة، والتأكد من القيام بإدارة الأموال بكل يسر وسهولة واتخاذهم قرارات مالية سليمة في عدة مجالات؛ كالإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار وإدارة الدين، وتمكينهم من استغلال المنتجات الادخارية والتمويلية التي تقدمها البنوك، والاستفادة من كل التقنيات الحديثة للتحول الرقمي، خارج أوقات التعليم الرسمية بواقع يومين لكل أسبوع "الثلاثاء – الخميس " على مدار الفصل الدراسي الواحد.

تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع بنك الرياض وضمن إستراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية "بُكرة" التي تهدف إلى تقديم ممارسات ذات قيم ومزايا تتماشى مع رؤية " 2030"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. وإيماناً منه بأهمية توعية وتثقيف المجتمع فيما يخص الأمور المالية ونشر ثقافة الادخار، وجعلها ثقافة مجتمع ومكوناً اجتماعياً مهماً، مما يسهم في تحقيق الأمان والاستقرار المالي للأسر والأفراد، ويساعد على رفع وتيرة الاستثمار.

المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية مبادرة الخزنة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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