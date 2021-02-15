أخبار عاجلة

براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: الجزائر تقرر إعادة فتح كل المساجد واستئناف الأنشطة الفندقية

Print
فيروس كورونا: الجزائر تقرر إعادة فتح كل المساجد واستئناف الأنشطة الفندقية : الجزائر تقرر إعادة فتح كل المساجد واستئناف الأنشطة الفندقية

مصراوي Masrawy

11:59 ص الإثنين 15 فبراير 2021

الجزائر- (بي بي سي):

قرّرت الجزائرية مساء أمس إعادة فتح كلّ مساجد البلاد والسماح باستئناف الأنشطة الفندقيّة، وذلك في إطار تقليص جديد للإجراءات المتّخذة لمواجهة ، في ظل انخفاض عدد الإصابات.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء "تُفتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيّد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضدّ انتشار فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أنّه تقرر أيضا "استئناف جميع الأنشطة الفندقيّة، العموميّة والخاصّة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات".

وتمّ تجديد حظر التجوّل لمدّة خمسة عشر يومًا، من الساعة 22,00 حتّى الساعة 5,00، في 19 ولاية من أصل ولايات البلاد الثماني والأربعين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

شبكة عيون الإخبارية