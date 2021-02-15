أخبار عاجلة

براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على عصابة السطو المسلح على محطة وقود في الشرقية

Print
القبض على عصابة السطو المسلح على محطة وقود في الشرقية القبض على عصابة السطو المسلح على محطة وقود في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:06 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من تشكيل عصابي لارتكاب واقعة السطو المسلح على محطة وقود بالشرقية.

تلقى مركز بلبيس بأمن الشرقية بلاغا من مالك محطة وقود كائنة دائرة المركز بقيام 4 مجهولين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يحمل أحدهما سلاح ناري " بندقية خرطوش " وآخر يحمل سلاح أبيض " سنجة " بالدلوف لداخل المحطة وتهديد العمال وتكبيل أيديهم من الخلف بواسطة قفيز بلاستيك والاستيلاء علي مبلغ مالي منهم ولاذوا بالهرب .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز الزقازيق ) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيل عصابي يتزعمه الأول أحدهم تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه .

باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا باتفاقهم على سرقة محطة الوقود محل البلاغ وأعدوا لذلك(دراجة نارية- بندقية خرطوش - سنجة كبيرة الحجم - بعض القفزات البلاستيك " لتكبيل العاملين بالمحطة ") .

أرشدوا عن ( جزء من المبلغ المالي المستولى علية – السلاح الناري –السلاح الأبيض و الدراجة النارية المستخدمين فـي ارتكاب الواقعة)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

شبكة عيون الإخبارية