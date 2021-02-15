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التحقيقات: عقار روض الفرج المنهار صادر له قرار تنكيس منذ 34 سنة

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التحقيقات: عقار روض الفرج المنهار صادر له قرار تنكيس منذ 34 سنة التحقيقات: عقار روض الفرج المنهار صادر له قرار تنكيس منذ 34 سنة

مصراوي Masrawy

11:50 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

صرحت نيابة روض الفرج بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار بروض الفرج، أمس الأحد.

وشهدت حارة المجدلي بشارع خورشيد في روض الفرج انهيار عقار مكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العقار صادر له قرار تنكيس من عام 1987(34 سنة) ولم يتم تنفيذه.

واستعلمت النيابة عن حالة مصاب في الحادث، تمهيدا لسماع أقواله. كما شكلت لجنة هندسية من حي روض الفرج لفحص العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بانهيار العقار من عدمه، وإذا ما كان صدر له قرارات تنكيس من عدمه.

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