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"مدني مكة" تدعو للحذر: أمطار متوقعة في حالة تستمر لـ 7 مساءً

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"مدني مكة" تدعو للحذر: أمطار متوقعة في حالة تستمر لـ 7 مساءً "مدني مكة" تدعو للحذر: أمطار متوقعة في حالة تستمر لـ 7 مساءً
"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـسابعة مساءً.مديرية الدفاع المدني مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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