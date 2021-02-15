"فيض".. "أعمال" تستهدف تنمية مهارات 180 أسرة منتجة عن بُعد

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برنامج يشمل ٩ دورات تدريبية و٣ ورش عمل ولقاءات مع مشاهير التجارة الإلكترونية

تنظم جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية "مبادرة فيض" التي تستهدف 180 أسرة منتجة بالمملكة، كبرنامج متكامل يقدم للمستفيدين عبر منصة زوم إلكترونيًّا "عن بُعد" لتأهيل وتطوير مهاراتهم في تملك وإدارة تجارتهم ومتاجرهم عبر التطبيقات الإلكترونية، خلال الفترة من 17 رجب إلى 26 شعبان من العام 1442هـ.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية "أعمال" للتنمية الأسرية "عبدالرزاق القشعمي"، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية والدور الحيوي البارز الذي تقوم به الجمعية تجاه الأسر المنتجة في العديد من المجالات، وتضامنًا مع شعار (كلنا مسؤول) الذي يهدف إلى تحقيق المصالح الفضلى للوطن وللمواطن.

وأشار "القشعمي" إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة لفئة الرجال والسيدات من الأسر المنتجة بالتعاون مع مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية كشريك داعم؛ لتأهيل وتطوير مهارات ١٨٠ أسرة منتجة في مجال التجارة الإلكترونية؛ حيث يتضمن البرنامج أكثر من ٩ دورات تدريبية و٣ ورش عمل، وعدد من اللقاءات مع أشهر التجار في التجارة الإلكترونية، كما يتضمن البرنامج شراكات مع الجهات الداعمة، بالإضافة إلى خطوات فاعلة لإنشاء متجر إلكتروني وجلسات استشارية مجانية لكل مشاركة.

وفي ختام البرنامج يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جدير بالذكر أن التسجيل في البرنامج متاح للأسر المنتجة إلى يوم الجمعة القادم الموافق 7 رجب 1442هـ، عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-HQsU01zsER4oBjraiQHtmn_E_justkiOV7xcHc9HwWkNJg/viewformجمعية أعمال للتنمية الأسرية مبادرة فيض